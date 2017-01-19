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17:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Приемное отделение больницы № 25 достроят к концу 2017 года в Волгограде

Подрядчик достроит приемное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 к концу текущего года в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета строительства, рабочие уже начали монтировать внутренние инженерные системы и заниматься фасадом. В феврале 2017 года планируется начать монтаж противопожарного водопровода, систем водоснабжения и водоотведения, электро-, теплоснабженияи и вентиляции. В апреле подрядчик приступит к внутренней отделке помещений. Ввод приемного отделения намечен на четвертый квартал 2017 года. Средства на строительство и оснащение оборудованием объекта предусмотрены в областном бюджете. Реконструкция идет в соответствии с графиком.

После завершения работ больница будет иметь многофункциональный модуль, отвечающий европейским стандартам и рассчитанный на прием до 100 пациентов в сутки. Ввод отделения обеспечит внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения, возможность в максимально сжатые сроки поставить диагноз больному и оказать медпомощь. В структуре подразделений предусмотрены: операционный блок, зона для динамического наблюдения больных, а также амбулаторное отделение с диагностическими и лечебными помещениями.

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