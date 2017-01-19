Приемное отделение больницы № 25 достроят к концу 2017 года в Волгограде
Подрядчик достроит приемное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 к концу текущего года в Волгограде.
Подрядчик достроит приемное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 к концу текущего года в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
После завершения работ больница будет иметь многофункциональный модуль, отвечающий европейским стандартам и рассчитанный на прием до 100 пациентов в сутки. Ввод отделения обеспечит внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения, возможность в максимально сжатые сроки поставить диагноз больному и оказать медпомощь. В структуре подразделений предусмотрены: операционный блок, зона для динамического наблюдения больных, а также амбулаторное отделение с диагностическими и лечебными помещениями.