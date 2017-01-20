Нижегородской области выделили 28 сертификатов на жилье

Документ подписан в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно сообщению, в 2017 году правительством планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.

Сертификаты будут выданы в том числе по категориям граждан — участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством». В частности, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам выделено 454 сертификата по всей Российской Федерации.

В Нижегородской области гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам будет выделено 8 сертификатов.