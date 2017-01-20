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11:49 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородской области выделили 28 сертификатов на жилье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О выпуске и распределении в 2017 году государственных жилищных сертификатов».

Документ подписан в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно сообщению, в 2017 году правительством планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.

Сертификаты будут выданы в том числе по категориям граждан — участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством». В частности, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам выделено 454 сертификата по всей Российской Федерации.

В Нижегородской области гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам будет выделено 8 сертификатов.

На граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, выделено 18 сертификатов. Еще по одному сертификату выделено на граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и тех, кто, подлежит переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований (в Нижегородской области — город Саров).

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