Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
8 экспериментальных методов похудения
Назван размер пенсии, которую Обама начнет получать с февраля
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Они убили мечту! 10 технологий, которых мы так и не дождалисьТелефон мечты, автобус мечты, бритва мечты и другие проекты, которые так бы хотелось воплотить в жизнь
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля (фото)
Детей не вернут: опека уверена, что малышей били
На месте падения Ту-154 найден еще один самолет – СМИ
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
9Крещенские купания
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
17:53 (мск), источник: Интерфакс

Госкомрегистр оформил землю под главную мечеть Крыма

19 января. Interfax-Russia.ru — Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма оформил земельный участок площадью чуть более трех гектаров в Симферополе под строящуюся Соборную мечеть — главный культовый объект крымских мусульман, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

«Основанием для оформления земли под культовое сооружение послужил договор о безвозмездном пользовании. После объединения двух участков наши специалисты зарегистрировали единый объект площадью 30 873 кв. м. по улице Ялтинская, 22», — отметила заместитель председателя Госкомрегистра Крыма Татьяна Вяткина.

Представители крымского Муфтията получили договор о постоянном бессрочном пользовании участком со штампом о регистрации.

Соборную мечеть планируют открыть в 2019 году. Комплекс будет включать основное здание с куполом высотой 28 метров, четыре минарета, каждый высотой по 50 метров, внутренний двор, административный корпус. Мечеть сможет одновременно вместить около четырех тысяч человек.

Объект оценивается в 3,5 млрд рублей. Ожидается, что транш в 1 млрд рублей, собранный меценатами, вскоре поступит подрядчику.

В Крыму проживает 1,9 млн человек, из них не менее 300 тысяч — мусульмане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 30 древних склепов разграбили "черные археологи" в Ингушетии
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Литовский суд вызвал Михаила Горбачева на допрос
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь