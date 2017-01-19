Госкомрегистр оформил землю под главную мечеть Крыма

«Основанием для оформления земли под культовое сооружение послужил договор о безвозмездном пользовании. После объединения двух участков наши специалисты зарегистрировали единый объект площадью 30 873 кв. м. по улице Ялтинская, 22», — отметила заместитель председателя Госкомрегистра Крыма Татьяна Вяткина.

Представители крымского Муфтията получили договор о постоянном бессрочном пользовании участком со штампом о регистрации.

Соборную мечеть планируют открыть в 2019 году. Комплекс будет включать основное здание с куполом высотой 28 метров, четыре минарета, каждый высотой по 50 метров, внутренний двор, административный корпус. Мечеть сможет одновременно вместить около четырех тысяч человек.

Объект оценивается в 3,5 млрд рублей. Ожидается, что транш в 1 млрд рублей, собранный меценатами, вскоре поступит подрядчику.

В Крыму проживает 1,9 млн человек, из них не менее 300 тысяч — мусульмане.