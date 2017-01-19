Аэропорт Пулково запускает новые международные направления
В аэропорту Пулково в летнем сезоне появятся два новых маршрута. Греческая авиакомпания «Ellinair» приступит к регулярным полетам в город Кавала. Перевозчик «Alitalia» запускает рейс из
В аэропорту Пулково в летнем сезоне появятся два новых маршрута. Греческая авиакомпания «Ellinair» приступит к регулярным полетам в город Кавала. Перевозчик «Alitalia» запускает рейс из
Еще две авиакомпании, как сообщили «Фонтанке» в
Напомним, что по итогам 2016 года пассажирооборот Пулково составил 13,3 млн пассажиров. По сравнению с 2015 годом аэропорт потерял почти 200 тысяч пассажиров, когда пассажирооборот составил 13 млн 499 тысяч человек. Самыми востребованными в минувшем году стали маршруты в Москву, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград. В зарубежном направлении лидировали