Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Ученые: любая еда вредна
МЧС России распространило экстренное предупреждение
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Они убили мечту! 10 технологий, которых мы так и не дождалисьТелефон мечты, автобус мечты, бритва мечты и другие проекты, которые так бы хотелось воплотить в жизнь
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
На месте падения Ту-154 найден еще один самолет – СМИ
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
22Вечное сияние Джима Керри
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18:44 (мск), источник: Фонтанка

Аэропорт Пулково запускает новые международные направления

В аэропорту Пулково в летнем сезоне появятся два новых маршрута. Греческая авиакомпания «Ellinair» приступит к регулярным полетам в город Кавала. Перевозчик «Alitalia» запускает рейс из Санкт-Петербурга в итальянскую Катанию.

Источник: РИА "Новости"

Еще две авиакомпании, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС (оператор аэропорта — «Воздушные Ворота Северной Столицы»), увеличивают частоту полетов в Амстердам и Ригу. Так, авиакомпания «KLM» уже с 18 февраля будет выполнять из Петербурга в Амстердам два рейса в день, ранее перевозчик ежедневно обслуживал в Пулково один рейс. Частоту полетов в Ригу наращивает «AirBaltic».

Напомним, что по итогам 2016 года пассажирооборот Пулково составил 13,3 млн пассажиров. По сравнению с 2015 годом аэропорт потерял почти 200 тысяч пассажиров, когда пассажирооборот составил 13 млн 499 тысяч человек. Самыми востребованными в минувшем году стали маршруты в Москву, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград. В зарубежном направлении лидировали Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Париж, Минск и Мюнхен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия платить не будет
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Литовский суд вызвал Михаила Горбачева на допрос
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
В Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни Lambada
Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь