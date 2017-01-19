Киевлянам в квитанциях за отопление посчитали период больше, чем месяц

В КГГА уточнили, что сегодня 95% жилых домов столицы оборудованы приборами учета тепла.

«Это связано со смещением дат снятия показаний домовых приборов учета, что осуществляет ПАО «Киевэнерго», — сообщили в пресс-службе КГГА.

«Начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последние дни месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженное в платежках за декабрь для жителей домов со счетчиками, состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря», — говорится в разъяснены.

Необходимость изменения дат снятия показаний теплосчетчика связана с механизмом начисления субсидий, которые начисляются за весь календарный месяц.

Сегодня в зоне обслуживания ОАО «Киевэнерго» около 30% потребителей получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

Напомним, Министерство регионального развития разработало строительную норму, благодаря которой услуги на тепло для населения станут дешевле на 15%.