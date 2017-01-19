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19:36 (мск), источник: Капитал

НБУ признал неплатежеспособным НК Банк

Национальный банк 19 января признал неплатежеспособным киевский банк «Народный капитал».

Источник: Капитал

Национальный банк 19 января признал неплатежеспособным киевский банк «Народный капитал» (НК Банк) в связи с непрозрачностью структуры акционеров. Об этом информирует Капитал со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, что регулятор два года просил НК Банк решить эту проблему, но до сих пор более 85% акций формально принадлежит ненастоящим владельцам. Единственный владелец существенного участия в банка — Валерий Макаренко (14,24% акций), который получил его без согласования с НБУ.

В течение 2016 года НБУ получил несколько заявок на согласование владельцев, но ни один заявитель не смог доказать свое финансовое состояние или подтвердить источник происхождения средств.

16 января 2017 года банк подал документы на ликвидацию, но по закону проблемные учреждения выводятся с рынка только через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Поэтому НК Банк передан временной администрации ФГВФЛ, которая должна будет выплатить возмещение его вкладчикам.

По оценкам НБУ, гарантированная сумма по вкладам составляет около 11 млн грн в НК Банке.

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