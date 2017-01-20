Реконструкция воронежского вагонного депо начнется в 2017 году, рассказал гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в четверг, 19 января. Компания уже включила проект в инвестиционную программу, сообщил пресс-центр облправительства.

По словам Петрова, обновленное депо сможет принимать двухэтажные поезда, которые сейчас обслуживаются в Москве. Это особенно актуально при планах ФПК — компания намерена к концу 2017 года запустить третий двухэтажный поезд «Москва — Воронеж».

Кроме того, гендиректор ФПК рассказал губернатору об организации туристических поездов и предложил областному правительству сотрудничество в этом направлении, в том числе в рамках развития программы «Дневной экспресс».