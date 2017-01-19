Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
21:56 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан поднялся в рейтинге самых инновационных экономик по версии Bloomberg

Казахстан поднялся на 2 строчки в рейтинге самых инновационных экономик и занимает теперь 48 место в Bloomberg Index.

Bloomberg опубликовал новый рейтинг самых инновационных экономик. Согласно приведённым на сайте данным, Казахстан поднялся в рейтинге на две позиции.

Теперь наша страна занимает 48 место из 200 представленных стран с 45,56 баллами. Согласно рейтингу Bloomberg Казахстан занимает 48 место среди 200 стран.

Каждый год Bloomberg анализирует экономику 200 стран. В рейтинге 2017 года первое место заняла Южная Корея. На втором месте Швеция. Инновационность экономики аналитики Bloomberg оценивают по семи категориям. В их числе расходы на научно-технические исследования, количество технологических компаний, их активность и другие параметры.

По итогам 2016 года Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира. По версии портала Numbeo, самые высокие цены на Бермудских островах, самые низкие — в Индии. Всего в списке 122 страны, которые сравнивали по таким параметрам, как стоимость аренды жилья, продуктов, поездки в общественном транспорте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чиновника в Семее разозлили вопросы об очистке улиц от снега
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
В Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни Lambada
Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Герцогиня Кейт пошла против воли Елизаветы II Ради сына семейство покинет королевское поместье.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь