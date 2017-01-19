Казахстан поднялся в рейтинге самых инновационных экономик по версии Bloomberg

Bloomberg опубликовал новый рейтинг самых инновационных экономик. Согласно приведённым на сайте данным, Казахстан поднялся в рейтинге на две позиции.

Теперь наша страна занимает 48 место из 200 представленных стран с 45,56 баллами. Согласно рейтингу Bloomberg Казахстан занимает 48 место среди 200 стран.

Каждый год Bloomberg анализирует экономику 200 стран. В рейтинге 2017 года первое место заняла Южная Корея. На втором месте Швеция. Инновационность экономики аналитики Bloomberg оценивают по семи категориям. В их числе расходы на научно-технические исследования, количество технологических компаний, их активность и другие параметры.

По итогам 2016 года Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира. По версии портала Numbeo, самые высокие цены на Бермудских островах, самые низкие — в Индии. Всего в списке 122 страны, которые сравнивали по таким параметрам, как стоимость аренды жилья, продуктов, поездки в общественном транспорте.