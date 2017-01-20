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11:21 (мск), источник: РИАЦ

В регионе 16 НКО получат государственную поддержку

Все эти общественные организации включены в региональный реестр поставщиков соцуслуг.

Источник: РИАЦ

На предоставление субсидий социально ориентированным НКО в этом году предусмотрено 78 миллионов рублей. Государственные субсидии предоставляются социально ориентированным НКО, предоставляющим гражданам услуги на дому.

Как сообщили в областном комитете социальной защиты населения, реестр пополнился некоммерческой организацией «Опора», которая планирует охватить 1900 человек, и центром помощи населению «Солнечный дом», который обслуживает 790 человек.

В прошлом году компенсации за оказание социальных услуг получили пять некоммерческих организаций. Ими было оказано порядка 30 тысяч услуг, в том числе по сопровождению людей с ограниченными возможностями, предоставлению социального такси, творческому развитию детей-инвалидов.

Наиболее востребованными на рынке являются социальные услуги в полустационарной форме, предоставляемые детям-инвалидам в целях социальной реабилитации. Такую поддержку оказывают: общественная организация «Аленький цветочек», речевой центр «Дискурс» и благотворительный фонд «Дети в беде».

Центр «Дискурс» помогает детям с особенностями развития корректировать и восстанавливать речь. Под опекой фонда «Дети в беде» около тысячи семей с детьми-инвалидами, а также пациенты областного детского онкогематологического центра. Организация «Аленький цветочек» помогает детям с ограниченными физическими возможностями реализовать свои таланты и адаптироваться в обществе.

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