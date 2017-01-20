В регионе 16 НКО получат государственную поддержку
Все эти общественные организации включены в региональный реестр поставщиков соцуслуг.
Все эти общественные организации включены в региональный реестр поставщиков соцуслуг.
На предоставление субсидий социально ориентированным НКО в этом году предусмотрено 78 миллионов рублей. Государственные субсидии предоставляются социально ориентированным НКО, предоставляющим гражданам услуги на дому.
Как сообщили в областном комитете социальной защиты населения, реестр пополнился некоммерческой организацией «Опора», которая планирует охватить 1900 человек, и центром помощи населению «Солнечный дом», который обслуживает 790 человек.
В прошлом году компенсации за оказание социальных услуг получили пять некоммерческих организаций. Ими было оказано порядка 30 тысяч услуг, в том числе по сопровождению людей с ограниченными возможностями, предоставлению социального такси, творческому развитию
Наиболее востребованными на рынке являются социальные услуги в полустационарной форме, предоставляемые
Центр «Дискурс» помогает детям с особенностями развития корректировать и восстанавливать речь. Под опекой фонда «Дети в беде» около тысячи семей с