В регионе 16 НКО получат государственную поддержку

На предоставление субсидий социально ориентированным НКО в этом году предусмотрено 78 миллионов рублей. Государственные субсидии предоставляются социально ориентированным НКО, предоставляющим гражданам услуги на дому.

Как сообщили в областном комитете социальной защиты населения, реестр пополнился некоммерческой организацией «Опора», которая планирует охватить 1900 человек, и центром помощи населению «Солнечный дом», который обслуживает 790 человек.

В прошлом году компенсации за оказание социальных услуг получили пять некоммерческих организаций. Ими было оказано порядка 30 тысяч услуг, в том числе по сопровождению людей с ограниченными возможностями, предоставлению социального такси, творческому развитию детей-инвалидов.

Наиболее востребованными на рынке являются социальные услуги в полустационарной форме, предоставляемые детям-инвалидам в целях социальной реабилитации. Такую поддержку оказывают: общественная организация «Аленький цветочек», речевой центр «Дискурс» и благотворительный фонд «Дети в беде».