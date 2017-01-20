В Сочи зафиксированы самые высокие в крае цены на продукты

13 из 24 продуктов питания, продаваемых в Сочи, лидируют по ценам в Краснодарском крае. Об этом сообщает Краснодарстат, публикуя таблицу средних потребительских цен на продовольственные товары в шести городах Кубани.

В олимпийской столице самые дорогие в регионе рыба, птица, соль, сахар мука, рис, яйца, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук и яблоки. Цены по этим продуктовым позициям в Сочи гораздо выше, чем в Краснодаре, Армавире, Ейске, Новороссийске и Туапсе, сообщает «Макс портал».

По данным Краснодарстата, питание одного человека в месяц теперь обойдется не менее чем в три тысячи рублей. В самый необходимый набор входят молоко, масло, хлеб, овощи, крупы, мясо.

За минувший год стоимость килограмма хлеба на фоне рекордного урожая зерновых выросла на 14 рублей (с 44 до 58 рублей). Молоко подорожало на 3 рубля, говядина — на 8 рублей.