Извиниться перед пассажирами посоветовали коммерческим перевозчикам в администрации Хабаровска

Начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый на встрече с представителями коммерческих перевозчиков предложил им извиниться перед пассажирами. По его словам, в мэрии накопилось около 700 жалоб на работу водителей и кондукторов, сообщает портал «Губерния».

Пассажиры жалуются, что вечерних рейсов стало меньше, водители самовольно изменяют маршруты, в салонах грязно и холодно, а чтобы выйти на нужной остановке, приходится нажимать кнопку.

«Вы боретесь за каждого пассажира. Да вы встретьтесь с этим пассажиром, извинитесь перед ним, и пусть подпишет пассажир, что вопрос исчерпан. Я не знаю, кто прав, кто виноват, но с пассажиром повстречаться надо. Это касается каждого перевозчика», — заявил Сергей Суковатый.

Сами перевозчики с претензиями категорически не согласны. Более того, они считают, что пассажиры стали слишком избалованными и требовательными.

«Если мы не чувствуем за собой вины, почему мы все время перед всеми должны извиняться? У нас потребительский экстремизм просто процветает, что попало пишут у нас пассажиры», — ответила представитель одной из транспортных компаний города Татьяна.

Коммерсанты также заявили о желании изменить расписание некоторых маршрутов и уменьшить количество машин на линиях. Речь пока идет только о выходных днях. По словам предпринимателей, пассажиропоток в субботу и воскресенье отрицательно сказывается на прибыли. Однако в управлении транспорта и это предложение отклонили, предложив повысить стоимость проезда.

Напомним, о повышении цены билета до 25 рублей заявил и муниципальный перевозчик. Тарифы могут вырасти уже этой весной.