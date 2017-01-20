Во Владивостоке введен в эксплуатацию долгострой на улице Махалина, 11а

Елена Казакова заключила договор об участии в долевом строительстве еще в 2002 году. Возведение дома на тот момент внешне близилось к логическому завершению и переезд в новую квартиру был запланирован на 2003. 14 последующих лет у женщины и ее соседей ушли на то, чтобы доказать свое законное право жить в этом доме на Махалина.

Елена Казакова, жительница г. Владивостока: «Так получилось, что наш застройщик нас подвел, потом скрылся и нам пришлось очень много лет добиваться через суд права достроить этот дом».

Сплоченные общей бедой дольщики несколького лет отстаивали свои интересы в суде. К проблеме подключилась администрация Приморского края. Благодаря совместным усилиям в этом году многие справят по-настоящему долгожданное новоселье.

Анна Капустина, жительница г. Владивостока: «У нас был большой сюрприз и подарок перед Новым годом. Нас оповестили прямо перед праздником, очень обрадовалась дочка, со словами, что у меня будет своя большая комната… Мы очень рады».

Михаил Заиченко, руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края: «Надо проявлять инициативу, обязательно приходите к нам в инспекцию, будем все вопросы помогать решать, т.е. мы для этого и существуем».

Вопрос с долгостроем находится на личном контроле губернатора края. В 2017 году во Владивостоке новоселье справят ещё по нескольким адресам. К слову, проблемные дома введут в эксплуатацию не только в столице Приморья, но и в районах края.