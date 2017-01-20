Правительство Хабаровского края: В регионе увеличилось число участников программы самозанятости
В Хабаровском крае увеличилось число участников программы самозанятости. В ее рамках безработным предоставляются средства на организацию своего дела.
В Хабаровском крае увеличилось число участников программы самозанятости. В ее рамках безработным предоставляются средства на организацию своего дела.
Размер выплаты зависит от районных коэффициентов. В Хабаровске она достигает более 70,5 тысяч рублей. Получить поддержку претендент может только, если конкурсная комиссия утвердит составленный им
В 2016 году консультации по организации собственного дела провели для около 200 человек. 80 из них стали предпринимателями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«При необходимости безработному, который хочет участвовать в программе самозанятости, помогают определиться с видом деятельности, оформить документы, направляют на прохождение курсов по предпринимательству», — рассказала начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства края Елена Охотник.