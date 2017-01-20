Правительство Хабаровского края: В регионе увеличилось число участников программы самозанятости

Размер выплаты зависит от районных коэффициентов. В Хабаровске она достигает более 70,5 тысяч рублей. Получить поддержку претендент может только, если конкурсная комиссия утвердит составленный им бизнес-план.

В 2016 году консультации по организации собственного дела провели для около 200 человек. 80 из них стали предпринимателями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«При необходимости безработному, который хочет участвовать в программе самозанятости, помогают определиться с видом деятельности, оформить документы, направляют на прохождение курсов по предпринимательству», — рассказала начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства края Елена Охотник.