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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Братск намерен судиться с министерством ЖКХ, который снизил нормы потребления воды

Дирекция городской инфраструктуры Братска (бывший «Водоканал») намерена опротестовать в суде решение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о снижении нормативов потребления для населения холодной и горячей воды, вступившее в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщает 20 января пресс-служба города, из-за снижения нормативов городские коммунальщики теряют доходы и не могут развивать ЖКХ.

Как пояснил комитета ЖКХ администрации Братска Роман Мельников, до 2010 года нормативы на коммунальные услуги устанавливали местные власти. С 1 января 2010 года в Братске холодная вода стоила 7,3 куб. м на человека в месяц; на водоотведение — 11,25 куб. м на человека в месяц. Напомним, речь идёт о квартирах, не оборудованных счетчиками воды. Потом право устанавливать нормативы перешло к региональным властям. В 2014 году областное правительства дважды снижала нормативы, в результате доведя их до уровня 5,52 куб. м на холодную воду и 9,31 куб. м на водоотведение. Как отмечают специалисты МП «ДГИ», снижение нормативов привело к падению доходов предприятия на 75 млн рублей с 2014 по 2016 годы.

С 1 января 2017 года вступил в действие новый приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Нормативы на холодную воду для подавляющей части населения теперь составляют 4,27 кубометров на человека в месяц (снижение составило 22,6%); на водоотведение (складывается из суммы нормативов на холодную и горячую воду) — 7,55. Как пишет пресс-служба Братска, в итоге за минувшие три года нормативы потребления на холодную воду были снижены на 41,5%, на услуги водоотведения — почти на 33%.

У специалистов в сфере ЖКХ Братска вызывают вопросы методики расчета нормативов. Так, считается, что каждый человек в течение месяца принимает четыре раза ванну и 25 раз душ. Но при этом совсем не предусмотрены расходы на стирку белья, а это около 60 л за одну стирку в машине-автомате. Роман Мельников уверяет, что нормативы рассчитаны некорректно и они не отражают реального потребления воды. По информации комитета ЖКХ, в других регионах России нормативы потребления на холодную воду составляют от 6,2 до 7,9 куб. м на человека в месяц.

Как сообщил директор МП «ДГИ» Михаил Лихотников, в результате очередного снижения размера нормативов, в 2017 году предприятие недополучит более 50 млн рублей доходов. Эти средства, говорит директор, вполне сопоставимы с ежегодным бюджетом плана капремонта инженерных сетей и оборудования предприятия. «Что касается нашего предприятия, то в результате крупных финансовых потерь трудно будет даже просто “латать дыры”, а не то чтобы проводить реконструкцию и развиваться. Есть серьёзный риск обрушения экономики стратегически важного для Братска предприятия», — говорит Михаил Лихотников.

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