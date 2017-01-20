Сомнительным мясом буйвола кормили жителей Владивостока в китайском кафе

Владивосток, 20 января, PrimaMedia.

Одно из китайских кафе в районе Первой речки во Владивостоке не прошло проверку Россельхознадзора из-за 20 кг индийского мяса буйволов без документов. Безопасность мяса подтвердили в лаборатории, но представителю руководства заведения все равно придется устранить все нарушения, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники приморского Россельхознадзора и городской полиции провели совместную проверку кафе китайской кухни на улице Хабаровской во Владивостоке. На месте выяснилось, что в этом заведении готовят из индийского мяса буйвола, на которое нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали происхождение продукции, сроки годности и ее безопасность.