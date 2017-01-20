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05:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сомнительным мясом буйвола кормили жителей Владивостока в китайском кафе

Представителю руководства заведения вынесли предписание об устранении нарушений.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 января, PrimaMedia.

Одно из китайских кафе в районе Первой речки во Владивостоке не прошло проверку Россельхознадзора из-за 20 кг индийского мяса буйволов без документов. Безопасность мяса подтвердили в лаборатории, но представителю руководства заведения все равно придется устранить все нарушения, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники приморского Россельхознадзора и городской полиции провели совместную проверку кафе китайской кухни на улице Хабаровской во Владивостоке. На месте выяснилось, что в этом заведении готовят из индийского мяса буйвола, на которое нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали происхождение продукции, сроки годности и ее безопасность.

Мясо отправили на ветеринарно-санитарную экспертизу, которая подтвердила его безопасность, однако это не спасло руководство кафе от проведения административного разбирательства. Директору заведения уже вынесли предписание об устранении нарушений действующего законодательства.

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