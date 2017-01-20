Сомнительным мясом буйвола кормили жителей Владивостока в китайском кафе
Представителю руководства заведения вынесли предписание об устранении нарушений.
Представителю руководства заведения вынесли предписание об устранении нарушений.
Владивосток, 20 января, PrimaMedia.
Одно из китайских кафе в районе Первой речки во Владивостоке не прошло проверку Россельхознадзора
Сотрудники приморского Россельхознадзора и городской полиции провели совместную проверку кафе китайской кухни на улице Хабаровской во Владивостоке. На месте выяснилось, что в этом заведении готовят из индийского мяса буйвола, на которое нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали происхождение продукции, сроки годности и ее безопасность.
Мясо отправили на