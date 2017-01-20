В Омск завезли с Кавказа соевую муку сомнительного качества
Поезд доставил груз из Северной Осетии для одного из омских предприятий.
Поезд доставил груз из Северной Осетии для одного из омских предприятий.
Управление Россельхознадзора по Омской области обнаружило в регионе крупную партию подозрительной соевой муки. Груз весом в 62 тонны прибыл на поезде из Северной Осетии в адрес омского ООО «Продкорм».
Сейчас в Северной Осетии распространены заболевания, которые поражают сельскохозяйственные растения. Поэтому продукция из этой республики подлежит карантину. Когда из карантинных зон прибывают сельхозтовары,
Специалисты Россельхознадзора привлекли к административной ответственности как виновного сотрудника «Продкорма», так и всю компанию как юридическое лицо.