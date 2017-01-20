В Омск завезли с Кавказа соевую муку сомнительного качества

Управление Россельхознадзора по Омской области обнаружило в регионе крупную партию подозрительной соевой муки. Груз весом в 62 тонны прибыл на поезде из Северной Осетии в адрес омского ООО «Продкорм».

Сейчас в Северной Осетии распространены заболевания, которые поражают сельскохозяйственные растения. Поэтому продукция из этой республики подлежит карантину. Когда из карантинных зон прибывают сельхозтовары, предприятия-покупатели обязаны сообщить об этом в Россельхознадзор, чтобы специалисты определили, не заразна ли эта партия для местных сельхозрастений. Этот требование установлено федеральным законом. Но «Продкорм» проигнорировал предписание и не доложил о своей соевой муке.

Специалисты Россельхознадзора привлекли к административной ответственности как виновного сотрудника «Продкорма», так и всю компанию как юридическое лицо.