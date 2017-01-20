Красноярский край вошел в число «лидеров» по банкротству подрядчиков
В стадии банкротства сейчас находятся 548 компаний.
В стадии банкротства сейчас находятся 548 компаний.
Аналитики включили Красноярский край в топ-10 регионов России по числу
По данным экспертов, в Красноярском крае 65 фирм с госконтрактами находятся в стадии банкротства. По этому показателю регион занимает 7-е место. Всего в крае зафиксировано 548 неплатежеспособных компаний.
Эксперты отмечают, что одним из способов уйти от обязательств является «миграция» компаний. Это позволяет не выполнять законные требования кредиторов.
«Лидером» по числу