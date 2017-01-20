Красноярский край вошел в число «лидеров» по банкротству подрядчиков

Аналитики включили Красноярский край в топ-10 регионов России по числу компаний-банкротов с госконтрактами. Рейтинг опубликован на портале «Картотека».

По данным экспертов, в Красноярском крае 65 фирм с госконтрактами находятся в стадии банкротства. По этому показателю регион занимает 7-е место. Всего в крае зафиксировано 548 неплатежеспособных компаний.

Эксперты отмечают, что одним из способов уйти от обязательств является «миграция» компаний. Это позволяет не выполнять законные требования кредиторов.