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06:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край вошел в число «лидеров» по банкротству подрядчиков

В стадии банкротства сейчас находятся 548 компаний.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аналитики включили Красноярский край в топ-10 регионов России по числу компаний-банкротов с госконтрактами. Рейтинг опубликован на портале «Картотека».

По данным экспертов, в Красноярском крае 65 фирм с госконтрактами находятся в стадии банкротства. По этому показателю регион занимает 7-е место. Всего в крае зафиксировано 548 неплатежеспособных компаний.

Эксперты отмечают, что одним из способов уйти от обязательств является «миграция» компаний. Это позволяет не выполнять законные требования кредиторов.

«Лидером» по числу подрядчиков-банкротов стала Москва (208). Второе место занимает Свердловская область (106), на третьей строчке расположился Санкт-Петербург (104). Помимо этого, эксперты включили в рейтинг Московскую, Тверскую, Ростовскую и Челябинскую области, а также Хабаровский и Краснодарский края.

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