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07:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Ленинском районе Уфы сегодня пройдут отключения электроэнергии

Сегодня в Уфе пройдут отключения электроэнергии в Ленинском районе города, сообщает мэрия.

В частности, с 12:00 до 15:00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: ул. Урицкого, 16; ул. Трактовая, с 6 по 40, с 17 по 41; ул. Декабристов, с 1 по 9, с 2 по 12; ул. Галанова, с 11 по 17, с 12 по 18; ул. Свердлова, с 11 по 33, с 14 по 32.

Причиной отключения указывается установка АИСКУЭ в РУ-0,4 кВ ТП-93, ПО УГЭС ЮРЭС.

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