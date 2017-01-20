Две тонны томатов и яблок, запрещенных к ввозу из-за санкций, уничтожили в Краснодаре

Сопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию, поступившую из Турции и Польши, отсутствовали. Как оказалось, томаты были заражены западным калифорнийским трипсом. Изъятый товар сотрудники Россельхознадзора уничтожили, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

При проведении совместных с органами ФСБ рейдовых мероприятий, направленных на выявление запрещенной к ввозу продукции, в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукции в городе Краснодаре инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлено 3 факта реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом 2056 кг, а именно томатов свежих в количестве 878 кг, томатов черри свежих в количестве 75 кг происхождением Турцияи 1103 кг яблок свежих происхождением Польша.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, кроме того, согласно заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, выданного ФГБУ «Краснодарская МВЛ», в томатах свежих и томатах черри был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.