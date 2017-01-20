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10:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Две тонны томатов и яблок, запрещенных к ввозу из-за санкций, уничтожили в Краснодаре

Краснодар, 20 января, KrasnodarMedia. Более двух тонн томатов и яблок, запрещенных ко ввозу в РФ из-за введенных санкций, обнаружили в Краснодаре во время проверки точек мелкооптовой торговли.

Сопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию, поступившую из Турции и Польши, отсутствовали. Как оказалось, томаты были заражены западным калифорнийским трипсом. Изъятый товар сотрудники Россельхознадзора уничтожили, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

При проведении совместных с органами ФСБ рейдовых мероприятий, направленных на выявление запрещенной к ввозу продукции, в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукции в городе Краснодаре инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлено 3 факта реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом 2056 кг, а именно томатов свежих в количестве 878 кг, томатов черри свежих в количестве 75 кг происхождением Турцияи 1103 кг яблок свежих происхождением Польша.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, кроме того, согласно заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, выданного ФГБУ «Краснодарская МВЛ», в томатах свежих и томатах черри был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Продукция, зараженная карантинным объектом, была уничтожена согласно методике ФГБУ «ВНИИКР» по уничтожению продукции, зараженной карантинным объектом, а партия яблок свежих в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 г. запрещены к ввозу в Российскую Федерацию» была уничтожена механическим способом на полигоне ТБО, путем приведения в нетоварное состояние, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

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