Комсомольские Суперджеты могут сменить устаревшие Ту-154, Ту-134 и Ил-62М
Такая возможность рассматривается в Министерстве обороны.
Такая возможность рассматривается в Министерстве обороны.
Хабаровск, 20 января, AmurMedia.
Министерство обороны, как стало известно «Ъ», рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100. Для промышленности — компании «Туполев» и «Гражданских самолетов Сухого» — заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и
О том, что Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, «Ъ» рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько
Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года. В тот день, напомним, военный борт с восемью членами экипажа и 84 пассажирами спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер (Сочи) курсом на авиабазу Хмеймим (Сирия) потерпел крушение в Черном море. Впоследствии, как сообщал «Ъ» 12 января, ряд потенциальных версий трагедии были специалистами отклонены (например, теракт), но
На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979−1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986−2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975−1983 годов), а также девять Ил-62 (1977−1992 годов). Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава (Ту-154 и Ту-134 входят в состав авиации всех военных округов и флотов). У военных СССР и России, исходя из размеров территории страны, всегда была потребность в довольно значительном парке «развозных» пассажирских лайнеров. Однако до сих пор Минобороны на фоне очень активного обновления парка боевых самолетов в части замены старых Ту-134 ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148−100Е.
По словам
Заказ на SSJ 100 со стороны Минобороны РФ не только увеличит загруженность