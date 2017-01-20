Улицы Владивостока закатают в холодный асфальт

«Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта являются дорогостоящими, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на самых проблемных участках, на улицах с наибольшей интенсивностью движения», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонта достаточно удалить грязь и избыточную влагу с ремонтируемой поверхности, после чего нужно уложить асфальт и уплотнить его. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

«Ремонтные работы уже проведены по проспекту Столетия Владивостока, на улицах Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы будут проведены по Народному проспекту, улице Русской, улице Окатовой», — говорится в сообщении.

Как говорят специалисты, ремонт дорог холодным асфальтом — временная мера. С наступлением тепла во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон.