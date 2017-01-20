Жители Иркутской области получат 159 государственных жилищных сертификатов в 2017 году

Жители Иркутской области получат в 2017 году 159 государственных жилищных сертификатов, на общую сумму 293,8 млн рублей. Распоряжение об утверждении графика выпуска и распределения сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 17 января. Всего в 2017 году будет выпущено 5,7 тысяч жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства России.

«Жилищные сертификаты получат военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и приравненные к ним лица; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении “Маяк”, и приравненные к ним лица; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований», — написанов тексте распоряжения.

В Иркутской области девять сертификатов (на сумму свыше 20 млн рублей) будут выделены гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. Четверо граждан, признанных вынужденными переселенцами получат сертификаты на общую сумму в 8,8 млн рублей. Наибольшая часть — 146 сертификатов, на общую сумму 264, 7 млн рублей — отойдет к гражданам выезжающим из районов Крайнего Севера.

Напомним, 869 государственных жилищных сертификатов в рамках федеральной программы «Жилище» выдано в 2011—2016 годах в Иркутской области. Общая сумма составила более 1,5 млрд рублей.