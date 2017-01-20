Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
В центре Москвы расстреляли водителя Lexus
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Толкалина и Кончаловский расстались
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Ассоциация фигурного катания США просит не пускать Россию на ОИ
Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ по гандболу
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
07:59 (мск), источник: VN.RU

Фельдшерские пункты будут строить и ремонтировать в районах области

В Новосибирской области по поручению губернатора начнут строить новые и ремонтировать старые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Сегодня в регионе на полторы тысячи поселений — медпунктов всего 916. Больше двухсот из них нуждаются в ремонте. Остро стоит в сельской местности и вопрос с кадрами.

Брусчатый дом с печкой — это медпункт в селе Верх-Сузун. Его строили еще в 70-х годах как временное здание. С тех пор несколько раз ремонтировали, но возраст постройки уже не скрыть за штукатуркой и краской.

— Все рушится, валится. Белить даже страшно, потому что штукатурка кусками отваливается. Хотелось бы, конечно, иметь воду на фельдшерском пункте, от печки бы избавиться. Ремонт чтоб у нас был, чтобы стены можно было протирать, — говорит фельдшер с. Верх-Сузун Елена Желтухина.

Старые помещения, дефицит медикаментов. Сельских жителей таким примером не удивишь. А в трех поселениях Сузунского района ФАПов вообще нет.

Региональные власти соглашаются: проблема есть. Ее срочно надо решать. Как — обсуждают в Законодательном собрании Новосибирской области. Все поселения региона проанализировали: как село живет, насколько экономически эффективно строительство. Населенные пункты встанут за ФАПами в очередь.

— На территории может быть меньше населения, но если туда придет инвестор, село живет, село развивается. Мы сегодня предложим на суд, а как коллеги уже решат, тогда уже будем дальше двигаться, — комментирует министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

25 ФАПов планируют построить в этом году — столько позволяет бюджет, и 25 в следующем. Сегодня решают, в каких населенных пунктах в первую очередь. Остро стоит и проблема кадров. Где-то работать просто некому. Как сделать село привлекательней для медработников?

— На многих территориях надо иметь еще и жилье, оно должно быть там служебное, находиться за Минздравом, потому что, если приходит специалист, он получает льготы как земский фельдшер. Параллельно мы этим вопросом занимается, и вышли с нашими коллегами на уровень Госдумы. Деньги должны приходить из федерального бюджета, — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин.

В Минздраве рассматривают и использование мобильных фельдшерско-акушерские пунктов. По графику приезжает автомобиль с медработниками, необходимым оборудованием. Опыт уже есть. К примеру, передвижные флюрографы ездят по Новосибирской области больше пяти лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Могильщик предсказал собственную смерть в Коченево
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предложили ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь