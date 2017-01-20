Фельдшерские пункты будут строить и ремонтировать в районах области

Брусчатый дом с печкой — это медпункт в селе Верх-Сузун. Его строили еще в 70-х годах как временное здание. С тех пор несколько раз ремонтировали, но возраст постройки уже не скрыть за штукатуркой и краской.

— Все рушится, валится. Белить даже страшно, потому что штукатурка кусками отваливается. Хотелось бы, конечно, иметь воду на фельдшерском пункте, от печки бы избавиться. Ремонт чтоб у нас был, чтобы стены можно было протирать, — говорит фельдшер с. Верх-Сузун Елена Желтухина.

Старые помещения, дефицит медикаментов. Сельских жителей таким примером не удивишь. А в трех поселениях Сузунского района ФАПов вообще нет.

Региональные власти соглашаются: проблема есть. Ее срочно надо решать. Как — обсуждают в Законодательном собрании Новосибирской области. Все поселения региона проанализировали: как село живет, насколько экономически эффективно строительство. Населенные пункты встанут за ФАПами в очередь.

— На территории может быть меньше населения, но если туда придет инвестор, село живет, село развивается. Мы сегодня предложим на суд, а как коллеги уже решат, тогда уже будем дальше двигаться, — комментирует министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

25 ФАПов планируют построить в этом году — столько позволяет бюджет, и 25 в следующем. Сегодня решают, в каких населенных пунктах в первую очередь. Остро стоит и проблема кадров. Где-то работать просто некому. Как сделать село привлекательней для медработников?

— На многих территориях надо иметь еще и жилье, оно должно быть там служебное, находиться за Минздравом, потому что, если приходит специалист, он получает льготы как земский фельдшер. Параллельно мы этим вопросом занимается, и вышли с нашими коллегами на уровень Госдумы. Деньги должны приходить из федерального бюджета, — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин.