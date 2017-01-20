Летом появятся два прямых рейса из Перми в Черногорию и Болгарию

Два прямых авиарейса из Перми планируют открыть в летний туристический сезон 2017 года.

По информации «Ъ», пермяки смогут улететь на отдых в Черногорию (Подгорица) и Болгарию (Бургас). Вылеты в Черногорию планирует открыть авиакомпания «Ямал» с 18 июня, а в Болгарию — авиакомпания туроператора Anex Tour «Катэкавиа». Первые рейсы в Бургас планируются 28 апреля и 8 мая.

Кроме того, этим летом пермяки смогут улететь в Турцию, Испанию, Кипр, Грецию и др. страны.