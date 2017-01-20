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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «помолодел» средний покупатель частного дома

Средний возраст новосибирцев, желающих приобрести свой многоэтажный дом, снизилось с 45−50 лет до 25−30 лет, сообщил аналитик рынка недвижимости Александр Астахов в пресс-центре ГТРК 19 января.

Застройщики Новосибирска рассказали о росте популярности малоэтажного строительства, данными с журналистами поделился аналитик рынка недвижимости Александр Астахов в пресс-центре ГТРК 19 января.

Всего в 2016 году было сдано 690 тысяч квадратных метров малоэтажной застройки — сюда входят частные дома, коттеджи и малоэтажные многоквартирные дома. «В принципе это в два раза больше, чем в 90-е годы вводилось многоэтажек в Новосибирске. Сейчас малоэтажное домостроение занимает существенный объем от строительства. Вне зависимости от ситуации и снижении экономических показателей оно позволяет без больших средств заходить на рынок или решать жилищные вопросы самостоятельно», — пояснил Александр Астахов.

Малоэтажное строительство стало занимать значительную долю рынка. В 2016 году объем строительства квартир в многоэтажных домах составил свыше 1,5 млн тысяч квадратных метров. Строители отметили еще одну тенденцию — строительство своего малоэтажного дома стало интересовать молодое поколение. «Потребитель стал сильно молодеть. Если раньше к малоэтажке стремились люди 45−50 лет, то сейчас это люди 25−35 лет, вплоть до поколения «игриков», — добавил Астахов.

Возраст клиентов и новые рыночные условия повлияли и на поведение застройщиков — если еще 10 лет назад завоевать клиента можно было, проведя газификацию и дороги, то теперь к строителям предъявляются повышенные требования. Застройщики все чаще занимаются благоустройством территории и созданием общественных и спортивных центров в поселках, добавляют аналитики. .

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