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08:32 (мск), источник: dostup1.ru

Более 850 скважин в Челябинской области работают без лицензий

Глава региона поручил решить эту проблему в срок до июля 2017 года.

Более 850 водоозаборных скважин в Челябинской области эксплуатируется без лицензий — глава региона Борис Дубровский дал на исправление ситуации полгода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В июле 2017 года состоится совещание с главами, где я прошу доложить о стопроцентном исполнении моего поручения. Более 800 скважин используется с нарушением федерального закона, прошу глав обратить на это особое внимание и выполнить все необходимые процедуры для получения паспортов на эксплуатацию скважин», — подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что с 2015 года полномочия по предоставлению права пользования недрами для добычи подземной воды переданы на уровень субъекта.

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