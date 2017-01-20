Государству вернули землю за 5 копеек
Решение по нашумевшему делу вынес арбитражный суд Уральского округа.
Решение по нашумевшему делу вынес арбитражный суд Уральского округа.
Арбитражный суд Уральского округа вынес решение по делу об участке в Златоусте, проданном за пять копеек.
Договор
Напомним, скандальный контракт был заключен в январе 2015 года.
«Были нарушены нормы земельного законодательства, регламентирующего передачу земельного участка площадью более шести тысяч квадратных метров в собственность вышеуказанного юридического лица. Рыночная стоимость его составляла около шести с половиной миллионов рублей, тогда как продан он был по цене пять копеек», — отметили в региональной прокуратуре.
Арбитражный суд Уральского округа согласился с решением предыдущей инстанции, вердикт оставлен без изменения. Земля передана государству.