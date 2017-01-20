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08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Государству вернули землю за 5 копеек

Решение по нашумевшему делу вынес арбитражный суд Уральского округа.

Арбитражный суд Уральского округа вынес решение по делу об участке в Златоусте, проданном за пять копеек.

Договор купли-продажи между Комитетом городского округа по имуществу и ООО «Златметаллкомплект плюс» признан недействительным, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, скандальный контракт был заключен в январе 2015 года.

«Были нарушены нормы земельного законодательства, регламентирующего передачу земельного участка площадью более шести тысяч квадратных метров в собственность вышеуказанного юридического лица. Рыночная стоимость его составляла около шести с половиной миллионов рублей, тогда как продан он был по цене пять копеек», — отметили в региональной прокуратуре.

Арбитражный суд Уральского округа согласился с решением предыдущей инстанции, вердикт оставлен без изменения. Земля передана государству.

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