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08:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфимском районе фермерское хозяйство размещало отходы с нарушениями

УФА, 20 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В поселке Авдон Уфимского района фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота и лошадей допустило нарушение требований природоохранного законодательства при размещении отходов. Уфимским территориальным управлением Минэкологии республики в ходе проведенной проверки установлено отсутствие паспортов на отходы I-IV классов опасности.

«Территория фермерского хозяйства не имеет твердого покрытия, обваловка площадки частичная, — сообщила начальник управления Альфия Абзелилова. — В нарушение природоохранного законодательства и санитарных норм образующиеся отходы хранятся на открытой площадке, что приводит к загрязнению окружающей среды. Анализ проб почвы, отобранных Управлением государственного аналитического контроля, показал превышение допустимого содержания сульфатов. Лабораторно доказано влияние деятельности фермерского хозяйства на прилегающую территорию».

Экологи напоминают, что в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, природоохранным законодательством в данном случае территория должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие — асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическую плитку. По периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Допускается присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями.

За выявленные нарушения предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей. Также Минэкологии РБ обратилось в суд с иском о взыскании 43 тысяч рублей за причинение ущерба окружающей среде. Решение Арбитражного суда вступило в законную силу.

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