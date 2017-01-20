В Уфимском районе фермерское хозяйство размещало отходы с нарушениями

«Территория фермерского хозяйства не имеет твердого покрытия, обваловка площадки частичная, — сообщила начальник управления Альфия Абзелилова. — В нарушение природоохранного законодательства и санитарных норм образующиеся отходы хранятся на открытой площадке, что приводит к загрязнению окружающей среды. Анализ проб почвы, отобранных Управлением государственного аналитического контроля, показал превышение допустимого содержания сульфатов. Лабораторно доказано влияние деятельности фермерского хозяйства на прилегающую территорию».

Экологи напоминают, что в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, природоохранным законодательством в данном случае территория должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие — асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическую плитку. По периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Допускается присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями.

За выявленные нарушения предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей. Также Минэкологии РБ обратилось в суд с иском о взыскании 43 тысяч рублей за причинение ущерба окружающей среде. Решение Арбитражного суда вступило в законную силу.