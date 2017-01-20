Компанию «КрасАвиа» призвали обанкротить в третий раз за полгода

Красноярскую авиакомпанию «КрасАвиа» снова потребовали признать банкротом. Иск о неплатежеспособности предприятия подан муниципальным предприятием «Хатанга-Энергия». Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на материалы краевого арбитража.

Сумма требований в документах не уточняется. Другие подробности дела также неизвестны. В картотеке суда указано, что иск поступил 19 января. Согласно законодательству, арбитраж имеет 5 рабочих дней для принятия заявления к производству.

Требования кредиторов обанкротить «КрасАвиа» стали не редкостью в последнее время. Начиная с июня 2016 года, это уже третий иск в отношении авиакомпании. Подобные заявления подавали ООО «Авиатехника» и ООО «Энергия», но в обоих случаях сторонам удавалось договориться и прекратить судебные споры.

Напомним, «КрасАвиа» является государственным предприятием. В начале января губернатор Виктор Толоконский предложил передать акции компании в частную собственность, объяснив инициативу «повышением рыночной эффективности и привлекательности».

Авиакомпания «КрасАвиа» создана в 2007 году на базе государственного предприятия «Эвенкия-авиа». Авиапарк перевозчика составляет более 50 воздушных судов. Авиапредприятие занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.