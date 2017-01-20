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11:20 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОМС у СК «Башкортостан Медицина»

Причиной отзыва лицензии стал отказ компании от осуществления данного вида страхования.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности по обязательному медицинскому страхованию у страховой компании «Башкортостан Медицина». Это следует из материалов регулятора.

Как отмечается в сообщении, причиной отзыва лицензии стал отказ компании от осуществления данного вида страхования.

Согласно информации портала «Банки.ру», СК «Башкортостан Медицина» имеет девять пунктов выдачи полисов в Башкирии, семь из которых находятся в Уфе. Головной офис компании также располагается в столице региона.

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