ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОМС у СК «Башкортостан Медицина»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности по обязательному медицинскому страхованию у страховой компании «Башкортостан Медицина». Это следует из материалов регулятора.

Как отмечается в сообщении, причиной отзыва лицензии стал отказ компании от осуществления данного вида страхования.

Согласно информации портала «Банки.ру», СК «Башкортостан Медицина» имеет девять пунктов выдачи полисов в Башкирии, семь из которых находятся в Уфе. Головной офис компании также располагается в столице региона.