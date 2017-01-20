Какие изменения произошли в Налоговом кодексе с 2017 года

Так, начиная с этого года налоговые органы информируют налогоплательщиков о суммах исчисленных налогов на транспорт, земельный налог и на имущество на сайте ведомства. Также эта информация будет размещаться в квитанциях об оплате коммунальных услуг, как это было раньше.

В Алматы руководитель отдела разъяснительной работы Департамента государственных доходов Нуржан Бисебаев на семинаре для налогоплательщиков рассказал об изменениях в Налоговом кодексе РК, вступивших в силу с 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, теперь эту информацию можно будет получить по электронной почте или через СМС-сообщение. Также вводится новый вид уведомления о наличии задолженности физических лиц по налогу на транспорт, имуществу, земельному налогу.

Помимо привычных нам сведений, в сообщении отражается и информация о банковских реквизитах, куда следует направить имеющуюся задолженность. Уведомления будут доставляться через почту в течение 10 рабочих дней, через Госкорпорацию «Правительство для граждан» и в личный кабинет налогоплательщика на веб-портале электронного правительства. На последние два адреса будет предоставляться информация о задолженностях, о суммах исчисленного налога, о непредставлении налоговой отчетности, об итогах проведения проверки.

Регистрация ИП с 2017 года перешла на уведомительный порядок. В предпринимательском кодексе исключена ст. 37 и теперь индивидуальному предпринимателю не обязательно иметь регистрацию. Перерегистрация ИП также осуществляется в уведомительном порядке. Уведомление необходимо направить в органы госдоходов и Госкорпорацию «Правительство для граждан» в течение 10 рабочих дней после изменения регистрационных данных.

В свою очередь налоговые органы должны провести перерегистрацию в течение одного рабочего дня. По налоговому обследованию. Раньше при проведении налогового обследования инспектор имел право не привлекать понятых, с 2017 года привлечение понятых обязательно.

Добавилось еще одно основание для проведения налогового обследования. Необходимость подтверждения налогоплательщика, не исполнившего уведомление о нарушениях, установленных налоговыми органами. По плательщикам НДС. В случае его отсутствия по месту нахождения к пояснению прилагаются нотариально заверенные копии документов, подтверждающие место его нахождения. Уведомления могут направлять заказным письмом либо по электронной почте.

При возврате излишне уплаченных сумм налогов теперь налоговые органы не проводят хронометражное обследование. Те налогоплательщики, которые осуществляют деятельность по патенту, в случае если полученный доход за период действия составил меньшую сумму стоимости самого патента, имеют право сдать дополнительную отчетность, уменьшить эту сумму и написать заявление на возврат излишне уплаченных налогов. Раньше возврат проводился после проведения хронометражного обследования. Такая норма отменена для удобства налогоплательщиков.

По земельному налогу, налогу на имущество предоставлена отсрочка на один год. Исчисление налоговые органы для физических лиц будут производить не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Уплату налогов в бюджет физические лица будут производить не позднее 1 октября года, следующего за отчетным. Таким образом, у нас появляется почти целый год для того, чтобы рассчитать наши налоги, оплатить. Исключено освобождение от уплаты налогов на имущество военнослужащих срочной службы на период ее прохождения.

С 2017 года инвалиды третьей группы освобождаются от уплаты налога на имущество в пределах 1,5-кратного МРП от общей стоимости всего имущества, находящегося на праве собственности. В случае, если социально уязвимые слои населения сдают в наем, аренду свое недвижимое имущество, то тогда налог на имущество они будут исчислять в общем порядке.