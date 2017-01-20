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10:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Охрана аэропорта «Емельяново» обойдется бюджету в 5 млн рублей

Контракт подпишут с предприятием «Охрана».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Охрана периметра аэропорта «Емельяново» в 2017 году обойдется краевому бюджету в 5,28 млн рублей. Информация опубликована 20 января на портале госзакупок.

Заказчиком выступает сам аэропорт. Подрядчику нужно обеспечить круглосуточную охрану «Емельяново» и всей его инфраструктуры. Для этого охранникам необходимо объезжать территорию аэропорта не реже 8 раз в сутки и оперативно реагировать на возникающие инциденты.

Контракт будет подписан с единственным поставщиком — ФГУП «Охрана». Срок действия договора — с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Сейчас в аэропорту идет строительство нового терминала. Объект должен заработать уже в конце этого года. После Универсиады планируется построить многоярусную парковку, реконструировать терминал внутренних вылетов и установить вантовые конструкции.

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