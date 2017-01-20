МинЖКХ Хабаровского края: Программу переселения контролируем лично

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Николаевске-на-Амуре находится на особом контроле в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Строительство домов должно быть завершено до 1 сентября 2017 года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе министерства.

1 6—18 января 2017 года начальником отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства края Ларисой Овчинниковой проведен мониторинг хода строительства жилых домов в г. Николаевске-на-Амуре для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В ходе осмотра домов на двух из них (№ 9а и 18а по улице Кирова) выявлено отставание от графика строительства, в связи с чем ООО «Форпост» рекомендовано в кратчайшие сроки скорректировать данные графики и ускорить ход строительства объектов.

Напомним, для завершения Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда необходимо в г. Николаевске-на-Амуре построить шесть трехэтажных жилых домов общей площадью жилых помещений 5 702,35 кв. м., что позволит улучшить качество жизни 327 граждан, зарегистрированных в настоящее время в 59 деревянных бараках.