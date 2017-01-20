МинЖКХ Хабаровского края: Программу переселения контролируем лично
Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Николаевске должно быть завершено к 1 сентября.
Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Николаевске должно быть завершено к 1 сентября.
Хабаровск, 20 января, AmurMedia.
Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в
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В ходе осмотра домов на двух из них (№ 9а и 18а по улице Кирова) выявлено отставание от графика строительства, в связи с чем ООО «Форпост» рекомендовано в кратчайшие сроки скорректировать данные графики и ускорить ход строительства объектов.
Напомним, для завершения Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда необходимо в г.
Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в г.