Транспортной реформе Екатеринбурга «прописали» референдум

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских призывает власти Екатеринбурга провести референдум по внедрению новой транспортной схемы, передает «Уралинформбюро».

«Пока не слишком поздно я официально, через запросы, обратился к сити-менеджеру Александру Якобу и председателю думы Екатеринбурга Евгению Ройзману, чтобы они выступили зачинателями местного референдума», — пишет в Facebook парламентарий.