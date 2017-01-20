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09:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Транспортной реформе Екатеринбурга «прописали» референдум

Параллельно с губернаторскими выборами.

Источник: УралИнформБюро

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских призывает власти Екатеринбурга провести референдум по внедрению новой транспортной схемы, передает «Уралинформбюро».

«Пока не слишком поздно я официально, через запросы, обратился к сити-менеджеру Александру Якобу и председателю думы Екатеринбурга Евгению Ройзману, чтобы они выступили зачинателями местного референдума», — пишет в Facebook парламентарий.

По словам Альшевских, он против того, чтобы политизировать ситуацию: «А к этому неизбежно придем, если на референдуме начнет настаивать какая-то партия или инициативная группа граждан».

Чтобы избежать излишних расходов на организацию референдума, его можно провести в сентябре параллельно с губернаторскими выборами, считает депутат.

Согласно проекту новой системы общественного транспорта, с 1 июля с улиц Екатеринбурга должны исчезнуть 113 маршрутов. Им на смену, по замыслу разработчиков, придут 62 новых маршрута, но транспорт будет ходить чаще. Однако такая замена вызвала шквал критики со стороны общественности.

19 января представители Общественной палаты Свердловской области пошли в народ, чтобы выяснить их отношение к реформе. Итоги опроса будут представлены 31 января на заседании, в котором поучаствуют чиновники, депутаты гордумы и регионального ЗакСо, представители прокуратуры, а также разработчики схемы — специалисты компании «Город.Pro».

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