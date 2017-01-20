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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Долги по зарплате в крае уменьшились на 16%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 января 2017 года сложилась в размере 14,9 млн. руб., и уменьшилась по сравнению с декабрем 2016 года на 16%.

Как сообщает Пермьстат, наибольший объѐм просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (94,3% от общей суммы задолженности). Самые большие суммы долга в организациях обрабатывающих производств сложились перед работниками, занятыми производством машин и оборудования (59,4%). Вся имеющихся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 977 человек.

В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 15,2 тыс. руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации 4 муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Кунгуре.

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