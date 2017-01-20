Воронежский авиазавод отремонтирует президентский самолет Ил-96

У самолета несколько вмятин на обшивке, говорится в аукционной документации, размещенной на портале госзакупок во вторник, 17 января.

Первый контракт стоимостью 118,7 тыс. рублей предусматривает устранение вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, второй контракт на 277,3 тыс. рублей — устранение вмятины на обшивке носка концевого обтекателя правой части. Ремонт необходимо произвести в течение шести дней после подписания контракта.

Заказчиком работ по обоим торгам выступает «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ремонт самолета не связан с нештатной ситуацией.

— Ко всем бортам специального летного отряда «Россия», которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования в части технического обслуживания и безопасности, — процитировало издание Дмитрия Пескова.

Справка РИА «Воронеж»

Ил-96 — это пассажирский самолет, который начал выпускаться на на Воронежском авиационном заводе в 1992 году. Лайнер собран из отечественных комплектующих, новые системы и оборудование — российского производства. Этот широкофюзеляжный магистральный самолет способен преодолевать расстояния до 13 тыс. км.