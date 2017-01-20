Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Толкалина и Кончаловский расстались
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Ассоциация фигурного катания США просит не пускать Россию на ОИ
Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ по гандболу
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
22Вечное сияние Джима Керри
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
09:28 (мск), источник: РБК

Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ​среди участников экономического форума в Давосе царит ужас. Об этом он рассказал в интервью BFM.

Источник: AP 2016
Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы.
Анатолий Чубайсглава "Роснано"
Читайте также
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка

Он отметил, что подобную ситуацию за все свои годы участия в Давосе он может вспомнить «только один раз» — в 2009 году. Тогда, по словам главы «Роснано», разворачивался «глобальный мировой финансовый кризис». По его мнению, «степень ужаса сейчас» равна «степени ужаса в 2009 году».

Сложившуюся ситуацию, как заявил Чубайс, отражает выступление на форуме главы КНР Си Цзиньпина, ставшее «одой рыночной экономике», а также последовавшее за ним заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что «Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 47-й раз проходит в швейцарском Давосе с 17 по 20 января. Официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Комментарии
5
Syber
Кружит вокруг денежного аромата! :-)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Афанасьев
Два брата-акробата. Два рыжих (клоуна).
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Афанасьев
Пусти козла в огород...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Наследник миллиардера: где работает сын Абрамовича (фото)
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь