Выработка электроэнергии в Пермском крае в 2016 году снизилась на 14%

Снижение выработки электроэнергии связано с длительным ремонтом энергетического оборудования Пермской ГРЭС, а также низкой выработкой ГЭС, поясняется в сообщении.

Выработка электроэнергии в декабре 2016 года составила 2,85 млрд кВт.ч, что на 26,6% больше, чем в декабре 2015 года. Увеличение связано с увеличением выработки тепловых электростанций. Увеличение электропотребления связано с низкой температурой наружного воздуха и режимом работы промышленных предприятий.



Потребление электроэнергии в энергосистеме Пермского края в 2016 году составило 23,558 млрд кВт.ч, что на 0,5% больше объема потребления за 2015 год. В декабре потребление увеличилось на 8,8% и составило 2,41 млрд кВт.ч.

По межсистемным линиям электропередачи в декабре было отдано 443,7 млн кВт.ч электроэнергии, с начала года — 4 млрд кВт.ч.

Пермское РДУ осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Пермского края, Кировской области и Удмуртской Республики. Филиал входит в зону ответственности ОДУ Урала ОАО «СО ЕЭС».

В энергосистему Пермского края входят объекты генерации суммарной установленной электрической мощностью 6,956 тыс. МВт. Основными объектами генерации являются филиал АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» — «Пермская ГРЭС», филиалы ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» и «Камская ГЭС», филиал ОАО «Э. ОН Россия» — «Яйвинская ГРЭС».