Более 1,5 миллиарда рублей будет направлено на благоустройство Владивостока
При планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.
При планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.
На благоустройство приморской столицы в бюджете Владивостокского городского округа в 2017 году запланировано более полутора миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В рамках муниципальной программы «Развитие
Несмотря на сокращение муниципальной программы «Развитие и содержание
Как прокомментировала председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, при планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.
«Свои предложения горожане могут внести на публичных слушаниях, посредством наказов избирателей; письменных и устных обращений. В результате совместной работы органов местного самоуправления и общественности город становится комфортнее для жизни и привлекательней для туристов. Большое внимание депутаты Думы уделяют улучшению качества городской среды, созданию общественных пространств. Ведь благоустройство территории — это целый комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, освещению, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, объектов монументального искусства… Если мы хотим создать комфортную городскую среду, развивать инфраструктуру, то необходимо продолжать тесное и продуктивное взаимодействие между властью и общественностью. Мнение горожан в этом вопросе должно быть превыше всего», — подчеркнула Елена Новицкая.