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10:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Безработные Хабаровского края могут получить деньги на организацию своего дела

В регионе продолжается реализация программы самозанятости населения.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается реализация региональной программы самозанятости населения, в рамках которой безработные могут получить финансовую выплату на организацию своего дела. Ее размер зависит от районных коэффициентов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, например, в Хабаровске она составляет чуть больше 70,5 тысяч рублей, в Охотском районе — около 94 тысяч. В прошлом году консультации по вопросам организации собственного дела получили около 200 человек, из которых 80 воспользовались господдержкой и стали предпринимателями.

Как отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края, одним из самых популярных видов самозанятости в регионе является сельское хозяйство. Открывают свой бизнес также в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, оказания бытовых и юридических услуг. Получить деньги по программе могут только граждане, официально зарегистрированные в центрах занятости населения по месту жительства как безработные. Финансовая помощь будет оказана только в том случае, если конкурсная комиссия утвердит бизнес-план, предоставленный участником программы.

«При необходимости безработному, который хочет участвовать в программе самозанятости, помогают определиться с видом деятельности, оформить документы, направляют на прохождение курсов по предпринимательству. Мы стараемся оказать максимальную консультативную помощь. Выплата является хорошим стимулом начать свое дело и в дальнейшем предприниматели могут воспользоваться другими видами поддержки: взять льготный кредит или получить грант на развитие», — рассказывает начальник отдела активных форм занятости комитета Елена Охотник.

По ее словам, проект самозанятости реализуется в крае уже шестой год. С 2012-го предпринимателями стали порядка 1600 человек. Подробную информацию о краевой программе можно узнать в центрах занятости населения или на портале комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края.

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