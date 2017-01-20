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10:58 (мск), источник: ТАСС

Челябинский цинковый завод запустил форсированный реактор

После замены мощность оборудования возросла на 60%, стоимость работ составила 6 млн рублей.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. В рамках масштабной программы реконструкции производства на Челябинском цинковом заводе (ПАО «ЧЦЗ», более 95% акций контролируется ОАО «УГМК») на предприятии введен в эксплуатацию реактор № 9 для высокотемпературного довыщелачивания свинцового кека — одного из продуктов переработки вельц-окиси, сообщают в УГМК.

«После замены мощность оборудования возросла на 60%. Стоимость работ составила 6 млн руб. Из 13 реакторов, работающих в цехе, производственные мощности увеличены уже на девяти, с 50 до 80 кубометров. Оставшиеся четыре реактора, работающие с момента основания цеха в 1964 году, будут модернизированы в 2017—2018 гг.», — сказано в сообщении.

По словам Константина Козлова, заместителя начальника цеха по производству, улучшить производственные характеристики оборудования удалось за счет увеличения высоты корпуса, при этом диаметр установки (4,5 метра) не изменился. «Сравнить объем одной единицы оборудования можно с объемом комнаты размерами 5 на 6 метров. А вот по принципу действия наши реакторы похожи на мультиварку с кухонным миксером. После того, как пульпа гидратно-свинцового кека (смесь твердых частиц и жидкости, различных химических элементов) поступает в реактор, происходит ее доокисление раствором серной кислотой, нагрев и перемешивание. За счет этого повышается извлечение в раствор ценных компонентов, который идет дальше в технологический процесс», — сказал он.

Как уточняют в УГМК, модернизация производственных мощностей, внедрение современных технических решений в технологический процесс позволили обеспечить высочайшее качество продукции, а также один из самых низких в аналогичном производстве показателей расхода электроэнергии на тонну металла и соответствие предприятия самым жестким российским и международным экологическим требованиям.

ПАО «Челябинский цинковый завод» (ПАО «ЧЦЗ») — вертикально-интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. В ноябре 2016 года контроль в отношении 95,57% акций ЧЦЗ получило ОАО «УГМК».

На долю ЧЦЗ приходится более 60% российского и около 2% мирового объема производства цинка. Внедрение самых современных в Европе производственных мощностей, реализация программ модернизации обеспечивают производство цинка качества SPECIAL HIGH GRADE, что подтверждается регистрацией Лондонской Биржей Металлов торговой марки CZP SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), гарантирующей чистоту металла не ниже 99,995% по содержанию цинка.

УГМК — российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тысячам сотрудникам.

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