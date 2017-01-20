Нелегальные такси в Байкальске борются с официальными перевозчиками за пассажиров
Конфликт обострился между нелегальными и официальными перевозчиками пассажиров в Байкальске, они делят маршрут и места на остановке.
Конфликт обострился между нелегальными и официальными перевозчиками пассажиров в Байкальске, они делят маршрут и места на остановке.
Как 20 января 2017 года «Байкал Инфо» рассказал заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации города Евгений Вяткин, на муниципальном маршруте между микрорайонами Гагарина и Южным горожан возят и те, и другие. С 1 января бомбилы подняли цену с 15 до 20 рублей, что вызвало недовольство байкальчан. Автобусы и маршрутные такси ИП Велиевой, которые работают по разрешениям, выданным в администрации города, ездят по муниципальному тарифу в 15 рублей.
Как 12 января сообщается на сайте администрации Байкальска, глава Василий Темгеневский провел встречу со всеми перевозчиками, где обсуждалась эта ситуация. Нелегалы отметили, что повышают цену впервые за пять лет, поскольку за это время в несколько раз подорожали бензин, масло, страховка
На совещании у главы администрации предприниматель Инна Велиева отметила, что готова пустить по маршруту «мкр-н Гагарина —
Евгений Вяткин также сказал «Байкал Инфо», что администрация не обсуждала с водителями нелегальных такси вопрос их перехода в режим официальной работы.