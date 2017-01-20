Нелегальные такси в Байкальске борются с официальными перевозчиками за пассажиров

Как 20 января 2017 года «Байкал Инфо» рассказал заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации города Евгений Вяткин, на муниципальном маршруте между микрорайонами Гагарина и Южным горожан возят и те, и другие. С 1 января бомбилы подняли цену с 15 до 20 рублей, что вызвало недовольство байкальчан. Автобусы и маршрутные такси ИП Велиевой, которые работают по разрешениям, выданным в администрации города, ездят по муниципальному тарифу в 15 рублей.

Как 12 января сообщается на сайте администрации Байкальска, глава Василий Темгеневский провел встречу со всеми перевозчиками, где обсуждалась эта ситуация. Нелегалы отметили, что повышают цену впервые за пять лет, поскольку за это время в несколько раз подорожали бензин, масло, страховка и т. д. На вопрос, почему администрация не может повлиять на снижение тарифа, Евгений Вяткин ответил, что это частные лица, которые не имеют разрешения или договора с администрацией Байкальска, поэтому поступают, как хотят. Однако, согласно законодательству, автомобильные такси допускаются к перевозке пассажиров только на основании разрешений, выданных администрацией муниципального образования. Кроме того, частный перевозчик должен работать по разработанным и утвержденным маршрутам, расписаниям и тарифу, проводить медицинское обследование водителей и техническую проверку транспортного средства перед каждым выходом на рейс. Как оказалось, с нелегальными перевозчиками власти Байкальска такую работу не проводят.

На совещании у главы администрации предприниматель Инна Велиева отметила, что готова пустить по маршруту «мкр-н Гагарина — мкр-н Южный» дополнительно пять маршрутных такси, но при условии, что нелегалы не станут мешать работать. Между нелегальными и официальными перевозчиками идет борьба за места на остановке возле медсанчасти, а также за пассажиров, которых он друг у друга перехватывают. Инна Велиева сказала, что разрешить разногласия можно, если разделить остановку на части — для маршруток и такси. «Василий Темгеневский призвал перевозчиков выдерживать график движения, чтобы не упускать своего пассажира. Было решено установить соответствующие знаки на остановках, где свои услуги будут предлагать маршрутные такси по графику за 15 рублей и нелегальные частные перевозчики по наполняемости за 20 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Евгений Вяткин также сказал «Байкал Инфо», что администрация не обсуждала с водителями нелегальных такси вопрос их перехода в режим официальной работы.