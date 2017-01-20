Улицу Северную в Новосибирске перекроют до начала весны
Причина закрытия — ремонт канализации, рассказали в муниципалитете.
Причина закрытия — ремонт канализации, рассказали в муниципалитете.
Улицу Северную в Новосибирске перекроют до начала весны, об этом сообщает
«С 20 января закрывается движение транспорта на участке ул. Северной в районе здания по адресу: Красный проспект, 179/1», — говорится в сообщении.
Причина закрытия движения — ремонт канализации. Окончание работ — 1 марта.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.