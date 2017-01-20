Улицу Северную в Новосибирске перекроют до начала весны, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

«С 20 января закрывается движение транспорта на участке ул. Северной в районе здания по адресу: Красный проспект, 179/1», — говорится в сообщении.

Причина закрытия движения — ремонт канализации. Окончание работ — 1 марта.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.