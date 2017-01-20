Власти Хабаровского края начали поиск подрядчиков для строительства объектов в Комсомольске

Правительство Хабаровского края приступает к поиску подрядчиков, готовых взяться за строительство объектов в Комсомольске-на-Амуре. Начиная с 30 января для бизнеса будут проводить презентации объектов, которые предстоит построить в городе президентского внимания. Параллельно властям предстоит решить проблему материального обеспечения — в регионе может не хватить стройматериалов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на агентство «Восток России».

Планируется, что презентации не только помогут заказчику привлечь наибольшее число участников к конкурсу на подрядные работы, но и дадут обратную связь. К тому же чиновники хотят, чтобы все участники рынка были проинформированы о начале конкурса — в первую очередь речь идет о местных компаниях.

«Раньше упреждающее информирование о подрядах такого уровня проводилось локально или формально: кого-то информировали, кого-то забывали. Сейчас мы говорим: заранее ничего абсолютно не решено, приходите все, конкурируйте, — приводит издание слова зампреда правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрия Волкова. — Конечно, нам было бы хорошо, если объекты возьмут подрядчики с Дальнего Востока. Но повлиять как-то на это мы не можем, законодательство выстроено так. Если не найдется подрядчиков в крае — будем искать в других регионах. Хотя именно для того, чтобы в конкурсе могли принять участие местные игроки, мы разбили его на два лота, и небольшие компании могут организовать консорциум для участия в конкурсе. Первая презентация пройдет в Хабаровске. Второй этап проведем в столице и других городах, ориентируясь на реакцию рынка».

Первым объектом должен стать детский больничный комплекс стоимостью 2,7 млрд рублей, соответствующий проект уже представлен на сайте краевого Минстроя. Строительные работы должны начаться в апреле 2017 года.

Отдельный вопрос — материальное обеспечение: сейчас в регионе сложилась напряженная ситуация со стройматериалами, необходимыми для масштабного строительства.