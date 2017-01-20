Южноуральская ГРЭС будет отапливать город минимум до 2021 года
Южноуральская ГРЭС останется основным источником теплоснабжения Южноуральска (Челябинская область), как минимум, до 2021 год.
Южноуральская ГРЭС останется основным источником теплоснабжения Южноуральска (Челябинская область), как минимум, до 2021 год.
Ранее предполагалось, что поставка теплоресурсов с ГРЭС прекратится к началу отопительного сезона 2018−2019 годов. После проведенных губернатором Борисом Дубровским переговоров с
Борис Дубровский поручил энергетическому блоку правительства внимательно изучить пример Южноуральска по системе энергосервисных контрактов, благодаря внедрению которых затраты на освещение города сократились в пять раз. Этот опыт предложено растиражировать в других муниципалитетах региона.