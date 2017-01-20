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10:25 (мск), источник: NewsKo

Арбитраж Москвы подтвердил наличие картеля на торгах по обходу Чусового

Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Пермского УФАС по делу о картеле, который создали ООО «Мостострой-12 и ООО «Уренгойдорстрой» на аукционе по строительству обхода Чусового.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, данные организации нарушили Закон о защите конкуренции. Первые части аукционных заявок двух организаций фактически были идентичны и содержали одинаковые ошибки в расчётах.

«О наличии сговора свидетельствовали переводы крупных денежных средств между счетами этих организаций. Эти и некоторые другие доказательства позволили УФАС сделать вывод о наличии антиконкурентного соглашения между участниками аукциона», — сообщили в Пермском УФАС.

В итоге УФАС оштрафовало «Уренгойдорстрой» и «Мостострой-12» на 11,7 млн руб. каждого.

Основанием для возбуждения антимонопольного дела послужило заявление ЗАО «Уралмостострой».

Напомним, 20 августа 2015 года краевое правительство опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на строительство обхода города Чусовой с максимальной ценой контракта 1,9 млрд руб. Заказчиком выступило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». К участию в аукционе были допущены ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой». Победителем аукциона было признано ООО «Мостострой-12».

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