Арбитраж Москвы подтвердил наличие картеля на торгах по обходу Чусового

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, данные организации нарушили Закон о защите конкуренции. Первые части аукционных заявок двух организаций фактически были идентичны и содержали одинаковые ошибки в расчётах.

«О наличии сговора свидетельствовали переводы крупных денежных средств между счетами этих организаций. Эти и некоторые другие доказательства позволили УФАС сделать вывод о наличии антиконкурентного соглашения между участниками аукциона», — сообщили в Пермском УФАС.

В итоге УФАС оштрафовало «Уренгойдорстрой» и «Мостострой-12» на 11,7 млн руб. каждого.

Основанием для возбуждения антимонопольного дела послужило заявление ЗАО «Уралмостострой».

Напомним, 20 августа 2015 года краевое правительство опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на строительство обхода города Чусовой с максимальной ценой контракта 1,9 млрд руб. Заказчиком выступило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». К участию в аукционе были допущены ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой». Победителем аукциона было признано ООО «Мостострой-12».