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10:26 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска вновь выставляет на аукцион особняк купчихи Шаниной

Любопытно, что сдать исторический особняк в аренду чиновники пытались уже неоднократно. Сейчас право заключения аренды снова выставлено на торги, причем условия для арендаторов так и не поменялись.

Департамент имущественных отношений Омска снова выставил на торги историческое здание на пл. Дзержинского, 1а, архитектурного памятника «Дом жилой М. А. Шаниной, 1900-е годы».

В здании можно вести административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законом, для этого имеются центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Помимо здания площадью 855 «квадратов», в аренду предоставят участок площадью 1419 кв. метров.

Отметим, что найти инвестора для исторического здания власти пытаются уже не первый год. Так, объявлялся концессионный конкурс с возможностью открыть здесь торгово-выставочный комплекс, причем на реконструкцию и обновление фасадов отводилось время до 1 июня 2016 года в преддверии празднования 300-летия Омска. Позднее в СМИ озвучивались планы разместить здесь Музей городского быта, также сообщалось о намерениях предпринимателя Валерия Кокорина провести ремонт на условиях частно-муниципального партнерства, однако до дела так и не дошло.

Примечательно, что условия нового аукциона в пользу предпринимателей не изменились, проще говоря, остались прежними. Стартовая стоимость ежемесячной платы за особняк — 81 тыс. рублей в месяц. Дополнительно нужно будет вносить ежемесячно по 19 325 рублей за участок. При этом арендатору за свой счет придётся провести реконструкцию здания без возмещения затрат.

Заявки от потенциальных инвесторов принимаются с 17 января по 6 февраля до 16:00 включительно.

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