Мэрия Омска вновь выставляет на аукцион особняк купчихи Шаниной

Департамент имущественных отношений Омска снова выставил на торги историческое здание на пл. Дзержинского, 1а, архитектурного памятника «Дом жилой М. А. Шаниной, 1900-е годы».

В здании можно вести административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законом, для этого имеются центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Помимо здания площадью 855 «квадратов», в аренду предоставят участок площадью 1419 кв. метров.

Отметим, что найти инвестора для исторического здания власти пытаются уже не первый год. Так, объявлялся концессионный конкурс с возможностью открыть здесь торгово-выставочный комплекс, причем на реконструкцию и обновление фасадов отводилось время до 1 июня 2016 года в преддверии празднования 300-летия Омска. Позднее в СМИ озвучивались планы разместить здесь Музей городского быта, также сообщалось о намерениях предпринимателя Валерия Кокорина провести ремонт на условиях частно-муниципального партнерства, однако до дела так и не дошло.

Примечательно, что условия нового аукциона в пользу предпринимателей не изменились, проще говоря, остались прежними. Стартовая стоимость ежемесячной платы за особняк — 81 тыс. рублей в месяц. Дополнительно нужно будет вносить ежемесячно по 19 325 рублей за участок. При этом арендатору за свой счет придётся провести реконструкцию здания без возмещения затрат.

Заявки от потенциальных инвесторов принимаются с 17 января по 6 февраля до 16:00 включительно.