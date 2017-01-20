Более 6 тонн восточных сладостей не пустила таможня в Калининград
Более 6 тонн восточных сладостей не пустили сотрудники таможня в Калининград. Именно столько составил перевес товара, следовавшего в регион из Московской области, сообщает
Более 6 тонн восточных сладостей не пустили сотрудники таможня в Калининград. Именно столько составил перевес товара, следовавшего в регион из Московской области, сообщает
«При проведении таможенного досмотра транспортного средства на
Коробки с халвой, козинаками, хворостом,
По факту недекларирования товара возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.