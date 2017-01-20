Более 6 тонн восточных сладостей не пустила таможня в Калининград

«При проведении таможенного досмотра транспортного средства на российско-литовской границе должностными лицами таможенного поста МАПП Чернышевское было выявлено, что в грузовике находится на 6656 килограммов товара больше, чем указано в товаросопроводительных документах», — сообщили в ведомстве.

Коробки с халвой, козинаками, хворостом, чак-чаком, щербетом и рахат-лукумом задержали и поместили в камеру вещественных доказательств.

По факту недекларирования товара возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.