Россиянам разрешат ездить в ЮАР без виз

Об этом сообщается на сайте правительства.

От Боливии до Лаоса. 6 стран, упростивших визовый режим с РФ в 2016 году

Предусмотрено, что россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку. «Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — отмечается в документе.

Сейчас для посещения ЮАР гражданам необходимо получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.

19 января сообщалось, что к лету 2017 года россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. В октябре 2016 года визы для российских граждан отменила Боливия, в сентябре подобный договор был подписан с Вануату.