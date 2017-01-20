Россиянам разрешат ездить в ЮАР без виз
Россия и
Россия и
Об этом сообщается на сайте правительства.
Предусмотрено, что россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку. «Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего
Сейчас для посещения ЮАР гражданам необходимо получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.
19 января сообщалось, что к лету 2017 года россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. В октябре 2016 года визы для российских граждан отменила Боливия, в сентябре подобный договор был подписан с Вануату.