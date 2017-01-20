Красноярск задолжал кредиторам 11,5 млрд рублей

Департамент финансов мэрии Красноярска 20 января опубликовал данные о муниципальном долге перед кредиторами. Информация приведена по состоянию на 1 января 2017 года.

Размер долга составляет 11 млрд 578 млн рублей. Абсолютная часть (94,2%, 10,908 млрд рублей) приходится на обязательства перед банками. Еще 5,8% (670 млн рублей) — задолженность перед краевыми властями.

Самый большой размер коммерческих обязательств — перед Сбербанком (8,7 млрд рублей). Затем идут ВТБ (612 млн), Совкомбанк (600 млн), Росбанк (526 млн) и АТБ (395 млн).

Ранее эксперты выражали беспокойство ростом кредиторской задолженности. В начале декабря ситуацию прокомментировал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, отметивший, что у города нет просроченных долгов, а все кредиты оформляются на неотложные нужды.