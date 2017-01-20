Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Ученые: любая еда вредна
Три друга из Кирова создали бизнес, принесший 22 млн руб. за год
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Высоцкая и Кончаловский вышли в свет вместе
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Найдено обгоревшее тело первой исполнительницы "Ламбады" (фото)
Погибшие в отеле сидели в холле с чемоданами
"Украина вдвое больше Франции": Кличко снова опозорился - СМИ
СМИ: на месте падения Ту-154 найден другой самолет
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро
Nissan Qashqai обновится уже в марте
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
9Крещенские купания
10:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск задолжал кредиторам 11,5 млрд рублей

Объем банковских кредитов составляет почти 95%

Источник: Reuters

Департамент финансов мэрии Красноярска 20 января опубликовал данные о муниципальном долге перед кредиторами. Информация приведена по состоянию на 1 января 2017 года.

Размер долга составляет 11 млрд 578 млн рублей. Абсолютная часть (94,2%, 10,908 млрд рублей) приходится на обязательства перед банками. Еще 5,8% (670 млн рублей) — задолженность перед краевыми властями.

Самый большой размер коммерческих обязательств — перед Сбербанком (8,7 млрд рублей). Затем идут ВТБ (612 млн), Совкомбанк (600 млн), Росбанк (526 млн) и АТБ (395 млн).

Ранее эксперты выражали беспокойство ростом кредиторской задолженности. В начале декабря ситуацию прокомментировал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, отметивший, что у города нет просроченных долгов, а все кредиты оформляются на неотложные нужды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С наступлением кризиса число преступлений в Красноярске выросло на 10%
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Анатолий Чубайс рассказал о царящем ужасе на форуме в Давосе
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предлагают ввести наказание
Спорт
Требуем объяснений. Зачем ВАДА лезет в биатлон? ВАДА своими ультиматумами покушается на суверенитет IBU. Сохранит ли биатлонная семья свои принципы или сделает Россию изгоем без суда
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Робот-журналист написал первую статью за 1 секунду Эксперимент провели в Китае. Результат — статья из 300 иероглифов. На ее создание робот потратил одну секунду — время включает анализ источников и написание связного текста
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь